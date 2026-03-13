Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfallflucht in Bad Hersfeld

Fulda (ots)

Bad Hersfeld - In der Zeit von Donnerstag, 12.03., 21:20 Uhr bis Freitag, 13.03., 14:30 Uhr, parkte ein 54-jähriger Bad Hersfelder seinen Mercedes-Benz in der Straße "Am Weinberg" in Bad Hersfeld am rechten Fahrbahnrand, gegenüber der Hausnummer 16, ordnungsgemäß ab. In dieser Zeit wurde der GLE durch einen unbekannten Verkehrsteilnehmer an der vorderen Stoßstange und Kühlergrill beschädigt. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Der Sachschaden beläuft sich auf mindestens 2000 EUR. Zeugen des Unfalls werden gebeten sich mit der Polizeidienststelle in Bad Hersfeld unter 06621-9320 in Verbindung zu setzen oder Hinweise unter www.polizei.hesssen.de zu geben.

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