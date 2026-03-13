POL-OH: Suchmaßnahmen am Nidda-Stausee eingestellt
Landkreis Vogelsberg (ots)
UPDATE: Suchmaßnahmen am Abend eingestellt
Schotten. Nachdem die Polizei am Freitagfrüh (13.03.) Kenntnis über ein leeres, auf dem Niddastausee, treibendes Kanu erhalten hat, waren seit etwa 9 Uhr Rettungs- und Polizeikräfte mit umfangreichen Suchmaßnahmen im Einsatz. (Wir berichteten: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43558/6235279)
Nach mehreren Stunden Absuche im Bereich des Stausees, unter anderem mit einem Polizeihubschrauber, Sonarbooten und einem Tauchroboter der DLRG, haben sich nach jetzigem Stand keinerlei Erkenntnisse bezüglich einer Gefahr für Leib oder Leben von Menschen ergeben, sodass die Suchmaßnahmen am Abend eingestellt wurden.
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