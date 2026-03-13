Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Suchmaßnahmen am Nidda-Stausee eingestellt

Landkreis Vogelsberg (ots)

UPDATE: Suchmaßnahmen am Abend eingestellt

Schotten. Nachdem die Polizei am Freitagfrüh (13.03.) Kenntnis über ein leeres, auf dem Niddastausee, treibendes Kanu erhalten hat, waren seit etwa 9 Uhr Rettungs- und Polizeikräfte mit umfangreichen Suchmaßnahmen im Einsatz. (Wir berichteten: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43558/6235279)

Nach mehreren Stunden Absuche im Bereich des Stausees, unter anderem mit einem Polizeihubschrauber, Sonarbooten und einem Tauchroboter der DLRG, haben sich nach jetzigem Stand keinerlei Erkenntnisse bezüglich einer Gefahr für Leib oder Leben von Menschen ergeben, sodass die Suchmaßnahmen am Abend eingestellt wurden.

Führungs- und Lagedienst Osthessen: Messner, EPHK

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell