Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Sturz mit Pedelec wegen ausparkendem Pkw - Zeugen gesucht

Landkreis Hersfeld-Rotenburg (ots)

BAD HERSFELD. Am Freitagmorgen (13.03.) kam es in der Straße "Am Berg", vor einer KiTa zum Sturz eines 15-jährigen Fahrers eines Pedelecs, nachdem dieser auf Grund eines rückwärts ausparkenden, silberfarbenen Pkw Kombi stark bremsen musste und hierbei die Kontrolle über das Pedelec verlor. Beim Sturz verletzte sich der Pedelec Fahrer leicht und es entstand geringer Sachschaden an einem Rucksack. Der oder die Fahrer(in) des silbernen Pkw Kombi verließ die Örtlichkeit in unbekannte Richtung.

Zeugen melden sich bitte bei der Polizeistation Bad Hersfeld unter der Telefonnummer: 06621/9320, bei jeder anderen Polizeidienststelle oder über die Onlinewache im Internet unter www.polizei.hessen.de

gefertigt: Polizeistation Bad Hersfeld, POK Kirchner

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