PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeiinspektion Offenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: Bundespolizei vollstreckt Haftbefehl

Kehl (ots)

Am 19. Februar 2026 wurde ein somalischer Staatsangehöriger von der Bundespolizei festgenommen. Der 40-Jährige war mit einer grenzüberschreitenden Regionalbahn von Straßburg nach Kehl gereist. Nach dem Grenzübertritt wurde er von Beamten der Bundespolizei kontrolliert. Dabei stellte sich heraus, dass der Mann aufgrund eines Haftbefehls wegen Betruges gesucht wurde. Ein Bekannter konnte die geforderte Geldstrafe bezahlen, wodurch eine 16-tägige Haftstrafe abgewendet wurde.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Offenburg
Jana Disch
Telefon: 0781/9190-1010
E-Mail: bpoli.offenburg.oea@polizei.bund.de

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Offenburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeiinspektion Offenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Bundespolizeiinspektion Offenburg
Weitere Meldungen: Bundespolizeiinspektion Offenburg
Alle Meldungen Alle
  • 19.02.2026 – 12:02

    BPOLI-OG: Bundespolizei verweigert die Einreise

    Kehl (ots) - Die Bundespolizei hat gestern (18.02.26) bei Kontrollen in Kehl zwei Personen die Einreise verweigert. Als Insasse eines Nahverkehrszuges aus Straßburg zeigte ein ivorischer Staatsangehöriger im Bahnhof Kehl ein Foto einer französischen Identitätskarte auf seinem Smartphone vor. Hierbei stellte sich das Dokument als eine Fälschung heraus. Am Nachmittag zeigte ein türkischer Staatsangehöriger bei der ...

    mehr
  • 19.02.2026 – 11:03

    BPOLI-OG: Bundespolizei ermittelt nach gefährlichem Eingriff in den Bahnverkehr und Sachbeschädigung

    Sinzheim (ots) - Bislang unbekannte Täterschaft hat am 18. Februar zwischen 19:15 Uhr und 19:30 Uhr am Haltepunkt Sinzheim Nord Schottersteine auf die Gleise der Rheintalbahn aufgelegt. Ein Güterzug hat diese überfahren und daraufhin der Lokführer eine Schnellbremsung eingeleitet. Da zunächst ein möglicher Personenunfall nicht ausgeschlossen werden konnte, wurden ...

    mehr
  • 19.02.2026 – 09:32

    BPOLI-OG: Festnahme am Grenzübergang

    Kehl (ots) - Am frühen Donnerstagmorgen (19.02.) nahmen Beamte der Bundespolizei einen belgischen Staatsangehörigen fest. Der 23-Jährige war mit dem Fernbus von Straßburg nach Bratislava unterwegs und wurde am Grenzübergang Kehl-Europabrücke im Rahmen der vorübergehend wiedereingeführten Binnengrenzkontrollen überprüft. Dabei stellte sich heraus, dass gegen den Mann ein Haftbefehl wegen versuchter Erpressung ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren