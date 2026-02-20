Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: Bundespolizei vollstreckt Haftbefehl

Kehl (ots)

Am 19. Februar 2026 wurde ein somalischer Staatsangehöriger von der Bundespolizei festgenommen. Der 40-Jährige war mit einer grenzüberschreitenden Regionalbahn von Straßburg nach Kehl gereist. Nach dem Grenzübertritt wurde er von Beamten der Bundespolizei kontrolliert. Dabei stellte sich heraus, dass der Mann aufgrund eines Haftbefehls wegen Betruges gesucht wurde. Ein Bekannter konnte die geforderte Geldstrafe bezahlen, wodurch eine 16-tägige Haftstrafe abgewendet wurde.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Offenburg, übermittelt durch news aktuell