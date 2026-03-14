POL-OH: Pressemitteilung Pst. Alsfeld
Fulda (ots)
Doppelgaragenbrand in Alsfeld - OT Altenburg
Freitagnacht, 14.03.2026, gegen 01:00 Uhr, kam es in Alsfeld - OT Altenburg zu einem Vollbrand einer Doppelgarage mit geschätzten 250.000,- Euro Sachschaden. Der Besitzer lagerte dort als Betreiber einer Baumschule Arbeitsgeräte und zwei Fahrzeuge. Angrenzende Gebäude sowie Personen kamen nicht zu Schaden. Die Brandursache ist nicht bekannt.
Polizeistation Alsfeld, POK'in Schmitt
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