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Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Pressemitteilung Pst. Alsfeld

Fulda (ots)

Doppelgaragenbrand in Alsfeld - OT Altenburg

Freitagnacht, 14.03.2026, gegen 01:00 Uhr, kam es in Alsfeld - OT Altenburg zu einem Vollbrand einer Doppelgarage mit geschätzten 250.000,- Euro Sachschaden. Der Besitzer lagerte dort als Betreiber einer Baumschule Arbeitsgeräte und zwei Fahrzeuge. Angrenzende Gebäude sowie Personen kamen nicht zu Schaden. Die Brandursache ist nicht bekannt.

Polizeistation Alsfeld, POK'in Schmitt

Kontakt:

Polizeipräsidium Osthessen
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Severingstraße 1-7, 36041 Fulda

Telefon: 0661 / 105-1099
E-Mail: poea.ppoh@polizei.hessen.de
(nur Mo. bis. Fr. - tagsüber)

Zentrale Erreichbarkeit:
Telefon: 0661 / 105-0

X: https://X.com/polizei_oh
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Homepage: https://ppoh.polizei.hessen.de/Startseite/

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell

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