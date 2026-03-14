POL-OH: Pressemitteilung Pst. Alsfeld

Fulda (ots) - Gem. Wildeck-Bosserode - Am 13.03., gegen 22.11 Uhr wurde ein Pkw in den Wiesen am Rande der L 3251/L 3251b gemeldet. Vor Ort fanden die Polizeibeamten einen im vorderen Bereich beschädigten blauen VW Golf vor, der abgeschlossen war und sich niemand mehr im oder am Fahrzeug befand. Anhand der Spurensuche vor Ort konnte rekonstruiert werden, dass dieser Pkw vorm Abkommen von der Fahrbahn ein Verkehrszeichen ...

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