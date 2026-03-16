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Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Versuchter Einbruch in Bürogebäude - Sachbeschädigung an PKW - Diebstahl aus unverschlossenen PKW - Erneuter dreister Diebstahl von Fahrzeugteilen - Einbruch in Einfamilienhaus

Hersfeld-Rotenburg (ots)

Versuchter Einbruch in Bürogebäude

Kirchheim. In dem Zeitraum von Donnerstag (12.03.), 21.15 Uhr, bis Freitag (13.03.), 7 Uhr, versuchten Unbekannte in der Hauptstraße gewaltsam in ein Bürogebäude einzudringen. Das Fenster des Gebäudes hielt jedoch stand und es blieb bei einem versuchten Einbruch. Es entstand ein Sachschaden von geschätzten 400 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Sachbeschädigung an PKW

Rotenburg. Unbekannte zerstachen am Freitagvormittag (13.03.), in dem Zeitraum von 6.10 Uhr bis 11.30 Uhr, in der Heinz-Meise-Straße die beiden Reifen eines PKW. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 200 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Diebstahl aus unverschlossenen PKW

Bad Hersfeld. Aus einem grauen VW wurde in dem Zeitraum von Freitag (13.03.), 13.30 Uhr, bis Samstag (14.03.), 11.30 Uhr, in der Dreherstraße im Ortsteil Hohe Luft eine Tasche mit persönlichen Dokumenten entwendet. Ein Teil des Inhaltes konnte im Bereich der Petersberger Straße auf Höhe einer Bushaltestelle durch die Geschädigte selbst aufgefunden werden. Das Diebesgut wird auf 100 Euro geschätzt.

Auch in der Formerstraße wurde im Zeitraum von Freitag (13.03.), 17.30 Uhr, bis Samstag (14.03.), 13.45 Uhr, aus einem grauen VW eine Geldbörse sowie ein Arbeitsrucksack entwendet. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

In diesem Zusammenhang rät Ihre Polizei: - Lassen Sie keine Wertgegenstände in Ihrem Pkw - Versichern Sie sich immer, dass ihr Fahrzeug verschlossen ist - Verschließen Sie die Fenster - auch bei kurzer Abwesenheit

Erneuter dreister Diebstahl von Fahrzeugteilen

Kirchheim. Bereits am Freitag (06.03.) wurden alle vier Räder sowie die Frontscheinwerfer eines verunfallten und abgestellten Audi RS3 Sportsback auf dem Betriebsgelände in der Straße "Stockäcker" entwendet. Wir berichteten bereits https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43558/6231589

Am Wochenende, Samstag (14.03.), 8 Uhr, bis Sonntag (15.03.), 8 Uhr, entwendeten Unbekannte erneut Teile des Unfallwagens. Diesmal wurden die vorderen beiden Bremsanlagen entwendet. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Einbruch in Einfamilienhaus

Bad Hersfeld. Im Zeitraum von Freitag (13.03.),15 Uhr, bis Sonntag (15.03.), 14.30 Uhr, brachen Unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus "Am Wendeberg" ein. Dort wurden die Räumlichkeiten nach Wertgegenständen durchsucht. Anschließend verließen die Täter die Tatörtlichkeit in unbekannte Richtung. Neben Uhren wurde auch Schmuck und Bargeld entwendet. Es entstand ein Sachschaden von geschätzten 1000 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

(Steffen Heil)

Kontakt:

Polizeipräsidium Osthessen
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Severingstraße 1-7, 36041 Fulda

Telefon: 0661 / 105-1099
E-Mail: poea.ppoh@polizei.hessen.de
(nur Mo. bis. Fr. - tagsüber)

Zentrale Erreichbarkeit:
Telefon: 0661 / 105-0

X: https://X.com/polizei_oh
Instagram: https://instagram.com/polizei_oh
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Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCUGcNYNkgEozGyLACRu7Khw
Homepage: https://ppoh.polizei.hessen.de/Startseite/

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell

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