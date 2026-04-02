Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Recklinghausen/Herten: Mehrere Festnahmen nach Einbruch

Recklinghausen (ots)

In der vergangenen Nacht hat es in der Recklinghäuser Innenstadt einen Einbruch in eine Gaststätte gegeben - ein Täter flüchtete im Auto bis nach Herten. Die Polizei nahm vier junge Männer fest.

Gegen 03:15 Uhr informierte ein Zeuge die Polizei über einen Einbruch an der Augustinessenstraße. Die Beamtinnen und Beamten konnten in direkter Nähe zur Gaststätte ein geparktes Auto antreffen. Hinter dem Steuer saß ein Mann, der bei Anblick des Streifenwagens hektisch rangierte und schließlich in Richtung Herzogswall flüchtete. Es kam zu einer Verfolgungsfahrt.

Mit der Unterstützung eines Diensthundes und der Feuerwehr durchsuchte die Polizei die Gaststätte. Im Biergarten konnten kurz darauf zwei Tatverdächtige gestellt werden. Es handelt sich um zwei 17-Jährige aus Recklinghausen.

Ein weiterer Streifenwagen konnte einen jungen Mann in der Innenstadt antreffen, der ebenfalls an dem Einbruch beteiligt sein könnte. Er ist 15 Jahre alt und kommt aus Herten.

Zur gleichen Zeit versuchten Einsatzkräfte den flüchtenden Fahrer anzuhalten. Der Autofahrer fuhr teilweise mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit und beging diverse Verkehrsverstöße. Im Bereich Am Kräuterhof/Paschenbergstraße konnte das Auto schließlich gestoppt werden. Der Fahrer rannte daraufhin zu Fuß weg. Kurz darauf konnte der 18-Jährige aus Herten dann von den Beamten gestellt werden. Bei der Verfolgungsfahrt wurden auch zwei Streifenwagen beschädigt.

Entsprechende Strafverfahren wurden eingeleitet. Das Auto wurde sichergestellt. In der Gaststätte konnte unter anderem mutmaßliches Tatwerkzeug aufgefunden und ebenfalls sichergestellt werden. Nach bisherigen Ermittlungen verschafften sich die Tatverdächtigen über eine rückwärtige Tür Zugang zum Gebäude. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

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