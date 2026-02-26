PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Mann randaliert im Einkaufscenter und kommt ins Gewahrsam

Stralsund (ots)

Gestern Nachmittag gegen 16:00 Uhr hat ein polizeibekannter Mann in einem Einkaufscenter in der Ossenreyerstraße in Stralsund das gegen ihn bestehende Hausverbot missachtet. Als ein Mitarbeiter des Ordnungsamts ihn zum Gehen aufforderte, begann der Mann, zu randalieren. Er riss einen Feuerlöscher aus der Wand und wollte ihn gegen den Mitarbeiter werfen. Danach lief er in ein Geschäft.

Inzwischen wurde die Polizei zur Unterstützung angefordert. Als die Beamten auf den Mann trafen, war er sehr aggressiv, so dass er mit Handschellen gefesselt werden musste. Da er bereits durch die Polizei einen Platzverweis am Vormittag erhalten hatte, wurde er dieses Mal zur Verhinderung weiterer Straftaten mit ins Revier genommen und verbrachte dort die Nacht im Gewahrsam.

Bei dem Vorfall gestern Vormittag kam die Polizei zum Einsatz, weil der Mann Passanten im dortigen Parkhaus belästigt hatte. Somit hatte er nicht nur gegen das Hausverbot, sondern auch gegen den noch aktiven Platzverweis der Polizei verstoßen.

Verletzt wurde nach aktuellen Erkenntnissen niemand.

Rückfragen bitte an:

Für Medienvertreter:
Claudia Berndt
Polizeipräsidium Neubrandenburg
Pressestelle
Telefon: 0395/5582-5003
E-Mail: pressestelle-pi.neubrandenburg@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de


Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:
Polizeipräsidium Neubrandenburg
Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst
Telefon: 0395 5582 2223
E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell

