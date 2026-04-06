LPI-J: Angebranntes Essen

Jena (ots) - Eine 36-Jährige begab sich am Samstagnachmittag zur Polizei Jena. Die Frau hatte dabei einen ungewöhnlichen Gegenstand bei sich. Sie gab eine sogenannte Bärenfalle an der Polizeiwache ab. Diese hatte sie in einem Waldgebiet zwischen Lützeroda und Cospeda gefunden. Dazu sollte sich noch eine zweite Falle im Wald befinden. Polizeibeamten fuhren gemeinsam mit der Zeugin in das Waldstück und stellten eine Lebendfalle fest. Insgesamt handelte es sich um zwei ...

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