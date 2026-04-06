LPI-J: Angebranntes Essen
Weimar (ots)
Am Sonntagvormittag wurden Polizei und Feuerwehr zu einem Einsatz in die Gutenbergstraße entsandt. Die 59-jährige Bewohnerin eines Mehrfamilienhauses ließ ihr Essen anbrennen, woraufhin sie eine leichte Rauchgasintoxikation erlitt und in ein Klinikum gebracht wurde. In der Wohnung selbst entstand kein Sachschaden. Ein sich in der Wohnung befindender Hund konnte wohlauf gerettet werden.
Rückfragen bitte an:
Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Polizeiinspektion Weimar
Telefon: 03643 8820
E-Mail: dgl.pi.weimar@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell