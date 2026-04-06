Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Junger Mann mit Machete unterwegs

Camburg (ots)

Am Samstagabend meldeten mehrere Bewohner aus Camburg, dass sich ein junger Mann mit einer Machete am Rathaus in Camburg aufhalten würde. Durch die Polizei konnte der 28 Jahre zeitnah festgestellt werden. Bei der anschließenden Kontrolle versuchte der Mann nach seiner im Rucksack steckenden Machete zu greifen, sodass dieser am Boden gesichert werden musste. Zudem hatte der stark alkoholisierte Mann einen E-Scooter mit manipulierten Kennzeichen bei sich. Ihn erwarten nun diverse Anzeigen unter anderem wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte und Verstoß gegen das Waffengesetz. Nachdem der Mann ärztlich untersucht wurde und sich wieder beruhigt hatte, konnte er in die Obhut seines Vaters übergeben werden.

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