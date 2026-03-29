Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Überlaute Party in Göggingen

Augsburg (ots)

Göggingen - Am Samstag (28.03.2026) rückte die Polizei aufgrund einer Ruhestörung in der Olof-Palme-Straße an.

Gegen 22.15 Uhr teilten Anwohner eine überlaute Party mit. Bei Eintreffen der Polizeibeamten stellten diese eine größere Party fest. Die Party wurde beendet und den Anwesenden ein Platzverweis erteilt.

Gegen 01.00 Uhr ging eine erneute Beschwerde bei der Polizei über die Lautstärke ein. Die Polizeibeamten erteilten allen noch Verbliebenden einen Platzverweis, welchen sie nachkamen.

Die Polizei ermittelt nun wegen unzulässigem Lärm.

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