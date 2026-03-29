Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei stoppt Fahrer unter Alkoholeinfluss

Augsburg (ots)

Kriegshaber - Am Sonntag (29.03.2026) fuhr ein 21-jähriger Autofahrer unter Alkoholeinfluss in der Reinöhlstraße.

Gegen 05.00 Uhr kontrollierte eine Polizeistreife den 21-jährigen Mann. Bei der Kontrolle stellten die Beamten bei einem Atemalkoholtest einen Wert von knapp 1,00 Promille fest. Die Beamten unterbanden die Weiterfahrt. Im Anschluss wurde auf der Dienststelle ein gerichtsverwertbarer Atemalkoholtest durchgeführt. Dieser ergab einen Wert von knapp 1,2 Promille. Daraufhin ordneten die Beamten eine Blutentnahme an.

Die Polizei ermittelt nun gegen den Autofahrer wegen Trunkenheit im Verkehr - infolge von Alkohol.

Der 21-Jährige besitzt die deutsche Staatsangehörigkeit.

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell