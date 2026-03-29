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Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Unfallflucht

Augsburg (ots)

Lechhausen - Am Freitag (27.03.2026) kam es zu einer Unfallflucht im Mühlmahdweg.

Zwischen 07.45 Uhr und 15.30 Uhr beschädigte eine bislang unbekannte Person einen schwarzen Opel Corsa hinten links. Anschließend flüchtete der Unbekannte, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Die Schadenshöhe wir auf circa 1.000 Euro geschätzt.

Die Polizei ermittelt nun wegen Unerlaubten Entfernens vom Unfallort. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Ost unter der Telefonnummer 0821 / 323 - 2310 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Schwaben Nord
Pressestelle
Telefon: 0821 323 - 1013 /-1014 /-1015
E-Mail: pp-swn.pressestelle@polizei.bayern.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell

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