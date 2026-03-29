Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei stoppt E-Scooterfahrer ohne Versicherung

Augsburg (ots)

Oberhausen - Am Samstag (28.03.2026) war ein 19-Jähriger mit seinem E-Scooter ohne gültigen Versicherungsschutz auf der Donauwörther Straße unterwegs.

Gegen 14.45 Uhr stellten die Beamten fest, dass am E-Scooter des 19-Jährigen kein gültiges Versicherungskennzeichen angebracht war. Die Beamten unterbanden die Weiterfahrt.

Die Polizei ermittelt nun wegen einem Verstoß nach dem Pflichtversicherungsgesetz gegen den 19-Jährigen.

Der Fahrer besitzt die deutsche und türkische Staatsangehörigkeit.

Hinweis:

Die Polizei weist darauf hin, dass seit 01.03.2026 das neue schwarze Versicherungskennzeichen benötigt wird.

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