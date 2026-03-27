Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Kriminalpolizei ermittelt wegen Taschendiebstahls

Augsburg (ots)

Innenstadt - Am Donnerstag (26.03.2026) wurde einem 68-Jährigen sein Geldbeutel und Mobiltelefon aus der Jackentasche gestohlen. Gegen 15.00 Uhr fuhr der 68-Jährige mit der Straßenbahnlinie 2 vom Hauptbahnhof zur Haltestelle St. Thaddäus. Hierbei befanden sich Mobiltelefon und Geldbeutel in seiner Jackentasche. Beim Aussteigen bemerkte der Mann das Fehlen der beiden Gegenstände. Wenig später wurde der Geldbeutel am Oberhauser Bahnhof aufgefunden, das Bargeld wurde zwischenzeitlich entnommen. Die Kriminalpolizei ermittelt nun wegen Taschendiebstahls. Zeugen, die Hinweise auf den Täter oder die Tat geben können, werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei unter der Tel. 0821/323-3821 zu melden. Der 68-Jährige hat die deutsche Staatsangehörigkeit.

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