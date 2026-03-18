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POL-SBR-STADT: Öffentlichkeitsfahndung nach dem 32-jährigen Elie B. aus Saarbrücken

POL-SBR-STADT: Öffentlichkeitsfahndung nach dem 32-jährigen Elie B. aus Saarbrücken
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Saarbrücken (ots)

Seit den frühen Morgenstunden des 17. März 2026 wird der 32-jährige Elie B. aus Saarbrücken vermisst.

Der Gesuchte ist von schmaler Statur und ca. 1,82 Meter groß. Er trägt vermutlich eine dünne schwarze Jacke, eine schwarze Umhängetasche sowie eine graue Arbeitshose und weiße Sneaker. Herr B. ist Brillenträger und trägt eine rote Apple-Watch. Auffällig ist eine große Narbe an seiner linken Halsseite.

Die bisherigen polizeilichen Ermittlungen erbrachten keine Hinweise auf den Aufenthaltsort des Vermissten.

Herr B. ist geistig retardiert, kann sich jedoch gegenüber Dritten artikulieren und ist mobil. Da nicht auszuschließen ist, dass Herrn B. ein Leid zugestoßen sein könnte, bittet die Polizei die Bevölkerung um Mithilfe.

Wer sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Saarbrücken-Stadt unter Tel. 0681/9321-233 zu melden.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Polizeiinspektion Saarbrücken-Stadt
SBR-STADT- KED
Mainzer Straße 132
66121 Saarbrücken
Telefon: 0681/9321-233
E-Mail: pi-saarbruecken-stadt@polizei.slpol.de
Internet: www.polizei.saarland.de
Twitter: https://twitter.com/polizeisaarland?lang=de
Facebook: https://de-de.facebook.com/Polizei.Saarland
Instagram: https://www.instagram.com/polizei_saarland
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCjrFf1AVlv7NqaGzigS1R-g

Original-Content von: Polizeiinspektion Saarbrücken-Stadt, übermittelt durch news aktuell

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