Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach versuchtem Trickbetrug

Augsburg (ots)

Stadtgebiet Augsburg - Am Donnerstag (26.03.2026) verhinderte ein aufmerksamer Taxifahrer einen Trickbetrug und verständigte die Polizei. Gegen 16.30 Uhr informierte der 55-jährige Taxifahrer die Polizei über einen Fahrgast, der offenbar durch Trickbetrüger angerufen wurde. Der 90-jährige Fahrgast hatte zunächst einen Anruf mit bekannter Betrugsmasche bekommen. Daraufhin rief dieser sich ein Taxi, um nach Hause zu fahren. Dort wollte er Geld holen und an einen Übergabeort bringen. Der Taxifahrer wurde aufmerksam und meldete den Vorfall der Polizei. Diese konnte eine Geldübergabe verhindern und den 90-Jährigen über die Betrugsmasche aufklären. Die Polizei ermittelt nun wegen eines versuchten Betrugsdeliktes. Der 55-Jährige hat die türkische Staatsangehörigkeit. Der 90-Jährige hat die deutsche Staatsangehörigkeit.

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