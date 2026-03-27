Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Körperverletzung und Beleidigung

Augsburg (ots)

Innenstadt - Am Donnerstag (26.03.2026) kam es am Königsplatz zunächst zu einer verbalen Auseinandersetzung, die schließlich in einer Körperverletzung endete. Gegen 20.30 Uhr gerieten zwei 15-jährige Mädchen mit einer weiteren 15-Jährigen in Streit. Hierbei wurde eine der Beiden von dieser beleidigt. Im weiteren Verlauf kam es zu einer körperlichen Auseinandersetzung, bei der zwei der Mädchen sich gegenseitig leicht verletzten. Die Polizei ermittelt nun u.a. wegen Beleidigung und Körperverletzung gegen die beiden Mädchen. Zwei der 15-Jährigen haben die ukrainische Staatsangehörigkeit. Das dritte Mädchen hat die aserbaidschanische Staatsangehörigkeit.

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