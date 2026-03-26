Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach versuchtem Fahrraddiebstahl

Augsburg (ots)

Oberhausen - Am Mittwoch (25.03.2026) konnten mehrere Polizeistreifen mutmaßliche Fahrraddiebe in der Gubener Straße auf frischer Tat festnehmen. Gegen 19.45 Uhr teilte ein Anwohner der Gubener Straße der Polizei mit, dass sich vier Männer an den dort abgestellten Fahrrädern zu schaffen machen. Beim Eintreffen der Polizeistreifen waren die vier Tatverdächtigen noch vor Ort. An zwei Fahrrädern waren die Schlösser bereits gewaltsam entfernt worden. Die vier Tatverdächtigen im Alter von 38 - 52 Jahren konnten keinen Eigentumsnachweis vorlegen und verstrickten sich wiederholt in Widersprüche. In einem Rucksack konnte eine Akku-Flex aufgefunden werden. Die vier Tatverdächtigen wurden zur weiteren Sachbearbeitung auf die Dienststelle gebracht. Die beiden Fahrräder ohne Schloss wurden zur Verwahrung ebenfalls auf die Dienststelle gebracht. Die Polizei ermittelt nun wegen eines Besonders schweren Falls des Diebstahls eines Fahrrades gegen die Tatverdächtigen. Alle vier haben die ukrainische Staatsangehörigkeit.

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