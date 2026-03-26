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Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei kontrolliert E-Scooter-Fahrer unter Drogeneinfluss

Augsburg (ots)

Innenstadt - Am Donnerstag (26.03.2026) kontrollierte eine Polizeistreife einen E-Scooter-Fahrer, der auf der Rote-Torwall-Straße unterwegs war. Gegen 03.00 Uhr befuhr der 35-Jährige auf seinem E-Scooter die Rote-Torwall-Straße. Bei einer allgemeinen Verkehrskontrolle zeigte der Mann drogentypische Auffälligkeiten. Ein Drogentest zeigte ein positives Ergebnis auf THC. Aus diesem Grund unterbanden die Polizeibeamten die Weiterfahrt und veranlassten eine Blutentnahme. Nach Beendigung aller Maßnahmen konnte der 35-Jährige seinen Heimweg zu Fuß antreten. Die Polizei ermittelt nun wegen eines Vergehens nach dem Straßenverkehrsgesetz gegen den Mann. Der 35-Jährige hat die deutsche Staatsangehörigkeit.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Schwaben Nord
Pressestelle
Telefon: 0821 323 - 1013 /-1014 /-1015
E-Mail: pp-swn.pressestelle@polizei.bayern.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell

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