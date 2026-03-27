Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Sachbeschädigung an Kfz

Augsburg (ots)

0439 - Polizei ermittelt nach Sachbeschädigung an Kfz Lechhausen - Im Zeitraum vom 25.03.2026, 21.30 Uhr bis zum 26.03.2026, 06.10 Uhr wurde ein Toyota in der Euler-Chelpin-Straße beschädigt. Der Pkw war im Tatzeitraum ordnungsgemäß auf einem Parkplatz in der Euler-Chelpin-Straße auf Höhe der Hausnummer 2 geparkt. Als der Geschädigte wieder zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, stellte er fest, dass die Heckscheibe zerbrochen war. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 1.000 Euro. Die Polizei Augsburg Ost bittet um Zeugenhinweise unter der Tel. 0821/323-2310.

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