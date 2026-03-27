Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Unfallflucht

Augsburg (ots)

Hochfeld - Am Donnerstag (26.03.2026) wurde ein Pkw in der Stauffenbergstraße mutmaßlich durch ein anderes Fahrzeug beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend ohne seinen Pflichten nachzukommen. Die Geschädigte parkte ihren Pkw BMW zwischen 07.40 Uhr und 13.50 Uhr auf einem Schotterparkplatz in der Stauffenbergstraße. Als sie zu ihrem Fahrzeug zurückkehrte stellte sie einen Unfallschaden auf der Beifahrerseite an der hinteren Tür und am Radkasten fest. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 5.000 Euro. Da keine Hinweise auf den Verursacher vorliegen, bittet die Polizei Augsburg Süd um Zeugenhinweise unter der Tel. 0821/323-2710.

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