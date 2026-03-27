Polizeipräsidium Schwaben Nord
POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Unfallflucht
Augsburg (ots)
Hochfeld - Am Donnerstag (26.03.2026) wurde ein Pkw in der Stauffenbergstraße mutmaßlich durch ein anderes Fahrzeug beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend ohne seinen Pflichten nachzukommen. Die Geschädigte parkte ihren Pkw BMW zwischen 07.40 Uhr und 13.50 Uhr auf einem Schotterparkplatz in der Stauffenbergstraße. Als sie zu ihrem Fahrzeug zurückkehrte stellte sie einen Unfallschaden auf der Beifahrerseite an der hinteren Tür und am Radkasten fest. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 5.000 Euro. Da keine Hinweise auf den Verursacher vorliegen, bittet die Polizei Augsburg Süd um Zeugenhinweise unter der Tel. 0821/323-2710.
Rückfragen bitte an:
Polizeipräsidium Schwaben Nord
Pressestelle
Telefon: 0821 323 - 1013 /-1014 /-1015
E-Mail: pp-swn.pressestelle@polizei.bayern.de
Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell