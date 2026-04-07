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Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Schwere räuberische Erpressung

Jena (ots)

In einer Straßenbahn in Jena ist es am Montagabend zu einem bedrohlichen Zwischenfall gekommen. Ein bislang unbekannter Täter forderte zwei jugendliche Fahrgäste unter Vorhalt eines Messers zur Herausgabe einer E-Zigarette auf. Nach bisherigen Erkenntnissen stiegen die Täter sowie die beiden Geschädigten an der Haltstelle Emil- Wölk-Straße in die Straßenbahn der Linie 808A in Richtung Jena Zentrum ein. Während der Fahrt sprach der Täter die beiden Jugendlichen zunächst an und forderte sie auf, ihm eine Vape auszuhändigen. Als die Geschädigten dies verweigerten, eskalierte die Situation kurz vor Erreichen der Haltestelle Jenertal und der Täter verlieh seiner Aufforderung Nachdruck, indem er beide Jugendliche auf Nahdistanz mit einem Messer bedrohte. Zur Übergabe kam es nicht und der Täter verließ die Straßenbahn an der Haltestelle Jenertal.

Die Kriminalpolizei ermittelt nun wegen schwerer räuberischer Erpressung und bittet Zeugen, die Hinweise zum Täter oder zum Tathergang geben können, sich bei der Kriminalpolizei in Jena zu melden (03641 - 810, kpi.jena@polizei.thueringen.de).

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Telefon: 03641-81-1503
E-Mail: Pressestelle.LPI.Jena@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell

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