Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Berauscht und ohne Führerschein auf der B88 unterwegs

Camburg (ots)

Am Donnerstag gegen 10:20 Uhr fiel einer Rettungswagenbesatzung ein Firmentransporter aus Magedburg auf der B88 zwischen Camburg und Dorndorf-Steudnitz auf. Das Fahrzeug bremste mehrfach grundlos auf der Bundesstraße, sodass der Rettungswagen eine Gefahrenbremsung einleiten musste. Im Rahmen der Polizeikontrolle wurde festgestellt, dass der 40 jährige Fahrer keinen Führerschein besitzt. Ein Drogentest war zudem positiv auf Amphetamine. Da auch der Beifahrer über keine Fahrerlaubnis verfügte, war die Fahrt an Ort und Stelle vorbei. Der Fahrer musste eine Blutentnahme erdulden. Ihn erwarten nun mehrere Anzeigen.

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