Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Kurzer Schockmoment

Saale- Holzland (ots)

Montagnachmittag informierte eine aufmerksame 64- jährige Bürgerin die Polizei im Saale- Holzlandkreis. Die Frau befand sich zu dem Zeitpunkt bei den Sümpfen in Bad Klosterlausnitz und stellte hier einen Rollstuhl mit einer Tasche fest, jedoch keine Person dazu. Glücklicherweise mussten die Beamten nicht weiter ausrücken, denn eine Frau kam mit Gehhilfen und in Begleitung zurück zu ihrem Rollstuhl. Man hatte den Rollstuhl nur stehen lassen, da es an dieser Stelle zu schlammig geworden ist.

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