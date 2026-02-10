Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Musikboxen gestohlen - Täter geortet

Bad Waldsee-Reute (Landkreis Ravensburg (ots)

Wegen Diebstahls ermitteln das Polizeirevier Leutkirch und der Polizeiposten Bad Waldsee gegen einen 22-Jährigen, der offensichtlich nicht die Rechnung mit einem Ortungsgerät gemacht hat. Ein 28-Jähriger hatte am Sonntagabend gemeldet, dass ihm am Rande eines Fasnetsumzugs in Reute zwei größere Musikboxen im Wert von je rund 1.000 aus einem Bauwagen gestohlen wurden. Womit der Täter offensichtlich nicht gerechnet hat: In einer der Boxen hatte der 28-Jährige eine Möglichkeit zum Orten der Anlage verbaut. Er konnte den Beamten deshalb die Fahrtstrecke sowie den voraussichtlichen Aufenthaltsort des Täters nennen. Die Polizisten konnten schließlich anhand der Fahrtroute und Videoaufzeichnungen einer Tankstelle den 22-Jährigen als Tatverdächtigen ermitteln und beantragten noch am selben Tag einen Durchsuchungsbeschluss für seine Wohnung. Die beiden Musikboxen wurden sichergestellt. Eines der beiden Geräte hatte der Tatverdächtige in einem nahegelegenen Waldstück versteckt. An der anderen Box waren bereits der Akku sowie die Seriennummer entfernt.

