LPI-J: Staubsaugerautomat leer gemacht
Weimar (ots)
In der Tatzeit vom 05.04.2026 auf den 06.04.2026 begaben sich unbekannte Täter zu einer Tankstelle im Westen Weimars. Hier öffneten sie den Automaten eines Staubsaugerautomaten mutmaßlich mittels Hebel- und Schneidewerkzeugen und gelangten so an die Geldkassette. Schätzungsweise befanden sich in dem Automaten um die 30 Euro in Münzform. Inwieweit Videoaufzeichnungen Hinweise zum Täter geben, ist nun Gegenstand der Ermittlungen.
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