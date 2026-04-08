Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Mobiles Toilettenhaus beschmiert und beschädigt

Jena (ots)

Unbekannte Täter beschädigten im Zeitraum vom 02.04.2026 bis zum 08.04.2026 ein auf einer Baustelle in der Merseburger Straße aufgestelltes mobiles Toilettenhaus. Auf eine der Toilettentüren wurde mit einem schwarzen Filzstift ein verfassungsfeindliches Symbol in Form eines Hakenkreuzes aufgebracht. Weiterhin setzten die Täter den Innenraum der Kunststofftoilette in Brand. Dadurch entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 2000 Euro. Die Polizei ermittelt nun wegen des Verwendens von Kennzeichen verfassungsfeindlicher Organisationen sowie Sachbeschädigung durch Brandlegung.

Zeugen werden gebeten sich bei der Kriminalpolizei in Jena zu melden (kpi.jena@polizei.thueringen.de, 03641 - 81 0).

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