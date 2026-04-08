Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Graffitisprüher auf frischer Tat erwischt

Jena (ots)

Am späten Abend gingen der Polizei in Jena zwei Graffitisprüher auf frischer Tat ins Netz. Diese hatten bereits in der Kahlaischen Straße die Großbuchstaben "R" und "L" gesprüht, als die Beamten der ESU Jena hinzukamen. Ein Täter konnte dabei vorläufig festgenommen werden, der andere konnte sich der polizeilichen Maßnahme entziehen. Bei dem 19- jährigen Täter konnten die Beamten frische Farbe an der Bekleidung und den Händen feststellen. Auch fanden die Beamten eine Spraydose im Nahbereich auf. Mit dem Täter wurde eine erkennungsdienstliche Maßnahme und vor Ort umfangreiche spurensichernde Maßnahmen durchgeführt, u.a. die Entnahme von Lack- und Vergleichsproben. Der 19- jährige gestand die Tat vollumfänglich und gab sogar den Namen des zweiten Täters Preis.

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