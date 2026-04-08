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Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Familienzusammenführung

Saale-Holzland (ots)

Gestern Nachmittag, gegen 14:30 Uhr meldete eine 31- jährige Frau einen umherirrenden braunen Dobermann im Gewerbegebiet in St. Gangloff. Die engagierte Frau und ihr Mann nahmen sich der Sache an, informierten Verkehrsteilnehmer über den Hund und schafften es sogar, diesen anzulocken und an die Leine zu nehmen. Da der Halter des Hundes nicht ermittelt werden konnte, wurde der Vierbeiner an das Tierheim Eisenberg übergeben. Gegen 19:20 Uhr meldet sich dann ein 56- jähriger, verzweifelter Mann aus Mörsdörf, der bereits seit Nachmittag seine 9- Monate junge und sehr verspielte Dobermann Hündin sucht. Der Zusammenhang war schnell hergestellt und die beiden konnten glücklich vereint werden.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Telefon: 03641-81-1503
E-Mail: Pressestelle.LPI.Jena@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell

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