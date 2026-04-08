Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Wohnungsverweisung nach Bedrohung

Weimar/ Weimarer Land (ots)

Zu einem Einsatz im Rahmen von häuslicher Gewalt kam es Dienstagnachmittag in Blankenhain. Eine 31- jährige Frau flüchtete sich in die Wohnung einer Nachbarin, nachdem ihr Ehemann sie massiv bedrohte. Polizeibeamte suchten die Geschädigte auf und erhoben den Sachverhalt. Dem Täter wurde fortfolgend eine Wohnungsverweisung ausgesprochen und mit ihm eine Gefährderansprache durchgeführt, so dass die Geschädigte zurück in die eigene Wohnung konnte.

Häusliche Gewalt findet meist hinter verschlossenen Türen statt und betrifft Menschen unabhängig von Alter, Geschlecht und Herkunft. Wenn sie selbst betroffen sind oder den Verdacht haben, dass jemand in ihrem Umfeld betroffen sein könnte, so können sie sich an die Polizei oder an das Hilfetelefon unter 08000 116 116 wenden. Unterstützungsangeboten sind auch bei lokalen Beratungsstellen zu finden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell