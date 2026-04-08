Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Zeuge stört Fahrraddiebstahl

Weimar (ots)

Unbekannte Täter begaben sich in den frühen Morgenstunden in ein Mehrfamilienhaus in der Straße Graben in Weimar. Hier hatten sie sich offenbar vorgenommen, Beute in Form von Fahrrädern zu machen, welche im Innenhof abgestellt waren. Nicht damit gerechnet haben sie offenbar, dass sich gegen 05:25 Uhr ein Anwohner bei der Polizei meldete, der die Tat beobachteten konnte. Während zwei Personen am Tor "Schmiere" standen, machte sich eine Person im Innenhof an den angeschlossenen Fahrrädern zu schaffen. Offenbar bemerkte die Gruppe den ungebetenen Zeugen und flüchtete vom Tatort. Eine sofort eingeleitete Nahbereichsfahndung der Polizei verlief leider ohne Erfolg. Bisher liegen keine Hinweise auf Beutegut oder Sachschaden vor.

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