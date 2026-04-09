Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Hubschrauber über Kunitz

Jena (ots)

Für ein Großaufgebot der Polizei sorgte in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag eine Mitteilung eines Mannes, der gegen 00:40 Uhr ein Kind allein auf einer Straße in Kunitz gesehen hat, welches er auf 7-8 Jahre schätzte. Das Kind hätte sich dann aus Richtung Kunitz in Richtung Golmsdorf bewegt. Das beschriebene Kind konnte trotz umgehender Überprüfung nicht mehr im besagten Bereich festgestellt werden, weshalb fortfolgend ein Großaufgebot der Polizei zum Einsatz kam. Neben dem Einsatz eines Polizeihubschraubers sowie einer Drohne der Rettungsleitstelle, wurden alle in Frage kommenden Familien in Kunitz und Golmsdorf ermittelt, welche Kinder in dem angegebene Alter haben und kontaktiert. Dies dauerte die ganze Nacht an. Eine Vermisstenmeldung ging währenddessen nicht bei der Polizei ein. In den späten Morgenstunden gab es dann Entwarnung, es handelte sich um ein Missverständnis. Die Suche konnte somit beendet werden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell