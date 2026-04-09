Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Einbruch in Kino - Täter bedient sich an Alkoholika

Jena (ots)

In der Nacht kam es in Jena zu einem Einbruch in eine Kino- Filiale. Ein bislang unbekannter Täter verschaffte sich auf noch ungeklärte Weise Zutritt zu dem Gebäude und hebelte hier ein Rolltor auf. Im Inneren bediente sich der Täter an ausgelegten alkoholischen Getränken. Eine Flasche wurde mutmaßlich noch vor Ort entleert. Nach ersten Erkenntnissen entstand ein Beuteschaden von etwa 30 Euro. Der Sachschaden ist auf einen vierstelligen Betrag zu beziffern. Videoaufzeichnungen zeigen eine Person, die sich in der Zeit zwischen etwa 01:45 Uhr und 05:35 Uhr im Gebäude aufgehalten hat. Die Polizei sicherte Spuren und wertet nun die Aufnahmen aus.

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