Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Gelegenheit macht Diebe

Saale- Holzland (ots)

In Dornburg- Camburg kam es mutmaßlich in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch zu einem Diebstahl aus einem Fahrzeug. Der 33- jährige Fahrzeugnutzer hatte Dienstagabend sein Fahrzeug auf einem öffentlichen Parkplatz abgestellt und offenbar vergessen, dieses abzuschließen. Diese Gelegenheit nutzten unbekannte Täter, durchsuchten den Innenraum und entwendeten verschiedene darin befindlich Gegenstände im Gesamtwert von 800 Euro. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und weist in diesem Zusammenhang darauf hin, Fahrzeuge stets ordnungsgemäß zu verschließen und keine Wertgegenstände im Fahrzeug zurückzulassen.

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