Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Bottrop/ Dorsten: Zeugen nach Einbrüchen gesucht

Recklinghausen (ots)

Bottrop:

In der vergangenen Nacht brachen bislang unbekannte Täter in ein Café an der Gladbecker Straße ein. Sie entwendeten einen Tresor, in dem Bargeld aufbewahrt wurde.

Dorsten:

Auch bei einem Einbruch an der Martin-Luther-Straße nahmen Unbekannte einen Tresor mit. In der Zeit von Dienstagabend (18:00 Uhr) bis Mittwochmorgen (08:00 Uhr) warfen sie eine Fensterscheibe eines Büros ein und verschafften sich so Zutritt. Mit dem Tresor konnten sie unerkannt flüchten.

Die Polizei hofft nach den Vorfällen auf Zeugen und nimmt unter der 0800 2361 111 Hinweise entgegen.

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