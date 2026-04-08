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Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Recklinghausen/Marl/Bottrop: Polizei setzt auf direkten Austausch - Termine der Mobilen Wache

Recklinghausen (ots)

In der nächsten Woche kommt die Mobile Wache in drei Städte. Die Beamtinnen und Beamten sind gezielt dort präsent, wo viele Menschen unterwegs sind, und bieten mit der MoWa eine direkte Anlaufstelle für Bürgerinnen und Bürger. Egal ob es um Fragen, Hinweise oder andere Anliegen geht - die Polizei steht vor Ort für Gespräche bereit, berät und unterstützt bei Bedarf. Falls nötig können auch Anzeigen erstattet werden.

Hier die Termine für die 16. Kalenderwoche:

ZOB Bottrop: Montag, 13. April, 14:00 Uhr - 18:00 Uhr

Freitag, 17. April, 14:00 Uhr - 18:00 Uhr

ZOB Marl: Dienstag, 14. April, 14:00 Uhr - 18:00 Uhr

ZOB Recklinghausen: Mittwoch, 15. April, 10:00 Uhr - 13:00 Uhr

Neben dem Austausch mit den Bürgerinnen und Bürgern tragen die Einsätze neben der täglichen Präsenz auch dazu bei, mögliche Straftaten oder Ordnungswidrigkeiten frühzeitig zu erkennen.

Rückfragen für Medienschaffende bitte an:

Polizeipräsidium Recklinghausen
Pia Weßing
Telefon: 02361 55 1032
E-Mail: pressestelle.recklinghausen@polizei.nrw.de
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Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell

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