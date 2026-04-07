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Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Gladbeck: Tatverdächtige nach versuchten Einbruch geschnappt

Recklinghausen (ots)

Die Bewohnerin einer Doppelhaushälfte bemerkte einen Mann auf dem Dach ihres Hauses. Offensichtlich hatte er versucht einzubrechen, bei der Flucht konnte er von der Polizei vorläufig festgenommen werden.

Gegen 10:45 Uhr am Montagvormittag bemerkte eine Bewohnerin an der Lindenstraße Geräusche auf dem Hausdach. Vom Garten aus hielt sie Nachschau und sah einen jungen Mann in Bereich der Dachgaube. Sie informierte die Polizei.

Der Tatverdächtige flüchtete zunächst über einen angrenzenden Holzschuppen, er konnte aber durch die Polizei im Umfeld gefasst werden. Nach eigenen Angaben handelt es sich dabei um einen 13-Jährigen aus Marl. Die Identität konnte bislang nicht bestätigt werden.

Außerdem wurde ein zweiter Tatverdächtiger vorläufig festgenommen, der ebenfalls flüchtete. Dabei handelt es sich um einen 15-Jährigen aus Gelsenkirchen.

Die beiden Tatverdächtigen mussten mit zur Polizeiwache. Im weiteren Verlauf wurden sie Erziehungsberechtigten, bzw. dem Jugendamt übergeben. Ein entsprechendes Strafverfahren wurde eingeleitet.

Rückfragen für Medienschaffende bitte an:

Polizeipräsidium Recklinghausen
Andreas Lesch
Telefon: 02361 55 1031
E-Mail: pressestelle.recklinghausen@polizei.nrw.de
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Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell

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