Polizeipräsidium Recklinghausen
POL-RE: Recklinghausen: Räuber scheitert und flüchtet ohne Beute
Recklinghausen (ots)
Am Samstagabend versuchte ein unbekannter Mann eine Spielhalle an der Springstraße auszurauben. Gegen 22:15 Uhr betrat der Unbekannte die Halle und ging auf eine Mitarbeiterin zu, die hinter der Theke stand. Er hielt einen Gegenstand in der Hand und forderte Bargeld. Als die Mitarbeiterin die Herausgabe verneinte, ergriff der Mann sofort die Flucht. Bei dem Gegenstand könnte es sich nach ersten Zeugenaussagen um eine E-Zigarette gehandelt haben.
Personenbeschreibung:
- Ca. 18 - 21 Jahre - ca. 1,75 Meter - Jeans - Hoodie - schwarze/ dunkelblaue Bomberjacke - Cappy mit Hoodie drüber - dunkle Haare -braune Augen - blass
Hinweise zu dem Vorfall werden unter der 0800 2361 111 entgegengenommen.
Rückfragen für Medienschaffende bitte an:
Polizeipräsidium Recklinghausen
Pia Weßing
Telefon: 02361 55 1032
E-Mail: pressestelle.recklinghausen@polizei.nrw.de
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