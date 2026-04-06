Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Recklinghausen: Räuber scheitert und flüchtet ohne Beute

Recklinghausen (ots)

Am Samstagabend versuchte ein unbekannter Mann eine Spielhalle an der Springstraße auszurauben. Gegen 22:15 Uhr betrat der Unbekannte die Halle und ging auf eine Mitarbeiterin zu, die hinter der Theke stand. Er hielt einen Gegenstand in der Hand und forderte Bargeld. Als die Mitarbeiterin die Herausgabe verneinte, ergriff der Mann sofort die Flucht. Bei dem Gegenstand könnte es sich nach ersten Zeugenaussagen um eine E-Zigarette gehandelt haben.

Personenbeschreibung:

- Ca. 18 - 21 Jahre - ca. 1,75 Meter - Jeans - Hoodie - schwarze/ dunkelblaue Bomberjacke - Cappy mit Hoodie drüber - dunkle Haare -braune Augen - blass

Hinweise zu dem Vorfall werden unter der 0800 2361 111 entgegengenommen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell