POL-PDWIL: Fahren ohne Fahrerlaubnis
Wittlich (ots)
Am 22.03.2026 gegen 16:26 Uhr kontrollierten die Beamtinnen und Beamten der Polizeiinspektion Wittlich insgesamt drei 15- bis 16-jährige Rollerfahrer (Kleinkrafträder) aus der VG Wittlich-Land, welche mit ihren Fahrzeugen im Bereich der Landstraße 52 im Grünewald unterwegs waren.
Im Zuge der Kontrolle der Fahrzeuge und ihrer Fahrzeugführer*innen wurde festgestellt, dass die Jugendlichen nicht im Besitz gültiger Fahrerlaubnisse waren.
Es wurden entsprechende Ermittlungsverfahren eingeleitet und die Weiterfahrt untersagt.
Die Erziehungsberechtigten der Jugendlichen wurden informiert.
Rückfragen bitte an:
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