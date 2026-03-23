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Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Verkehrsunfall aufgrund mangelnder Ladungssicherung

Büdesheim (ots)

Am Sonntag, dem 22.03.2026 gegen 21:40 Uhr, ist es auf der B 410 aus Büdesheim kommend in Fahrtrichtung Baselt, zu einem Verkehrsunfall durch auf der Fahrbahn liegende Pflastersteine gekommen. Hierbei befuhr ein PKW die zuvor benannte Strecke und überfuhr einen der Pflastersteine, wodurch Sachschaden im Bereich eines Reifens entstand. Vorher sind die Pflastersteine vermutlich durch einen bisher unbekannten, in gleicher Fahrtrichtung fahrenden Verkehrsteilnehmer aufgrund mangelnder Ladungssicherung verloren worden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Prüm

Telefon: 06551-942-0
https://s.rlp.de/PIPruem

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell

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