POL-PDWIL: Rauchentwicklung in Einfamilienhaus
Sehlem (ots)
Am 21.03.2026 gegen 15:04 Uhr wurden Feuerwehr und Polizei zu einer Rauchentwicklung in einem Einfamilienhaus in der Burgstraße in Sehlem gerufen. Hier war es aufgrund der Fehlbedienung des Kamins bzw. des Ofens zu einer Rauchentwicklung gekommen, durch welche die Rauchmelder ausgelöst hatten.
Zu einem Brandgeschehen und damit verbundenen Personen- oder Gebäudeschaden war es nicht gekommen.
Rückfragen bitte an:
POLIZEIPRÄSIDIUM TRIER
Polizeiinspektion Wittlich
Schlossstraße 28
54516 Wittlich
Telefon 06571/9260
Telefax 06571/926150
piwittlich@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de
Folgen Sie uns auf X.
https://x.com/PolizeiTrier
Folgen Sie uns auf Instagram
https://www.instagram.com/polizei.rheinlandpfalz/
Folgen Sie uns auf Facebook
https.://www.facebook.com/PolizeiRheinlandPfalz/
Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell