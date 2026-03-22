Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Pressesofortmeldung zu Verkehrsunfall mit einer tödlich verletzten Person - Unfallaufnahme läuft noch, Strecke vorerst für die Dauer der Unfallaufnahme gesperrt

Bengel / Kinderbeuern (ots)

Am 22.03.2026 gegen 04:50 Uhr kam es auf der Bundesstraße 49 zwischen Bengel und Kinderbeuern zu einem Verkehrsunfall im Begegnungsverkehr.

Der Fahrzeugführer eines Kleinwagens kollidierte aus bisher unbekannten Gründen plötzlich und unvermittelt mit einem entgegenkommenden Kombi.

Die beiden Fahrzeuge kollidierten nach ersten Erkenntnissen bei voller Fahrt frontal miteinander.

Der Kleinwagen wurde durch die Wucht des Aufpralls auf die Leitplanke gehoben, so dass er in Schräglage zum Stillstand kam.

Bei Eintreffen der Rettungskräfte, der Feuerwehr und der Polizei musste festgestellt werden, dass eine Person verstorben war.

Zwei weitere Personen wurden schwerverletzt unmittelbar versorgt.

Die Unfallstelle wurde gesperrt. Im Auftrag der Staatsanwaltschaft Trier wurde ein Unfallgutachten in Auftrag gegeben.

Derzeit laufen die Arbeiten an der Unfallstelle noch, die Strecke ist bis zum Abschluss der Unfallaufnahme gesperrt, eine Umleitung wurde eingerichtet.

Es darf gebeten werden, von weiteren Anfragen abzusehen. Es wird nachberichtet.

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