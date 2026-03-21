POL-PDWIL: Trickdiebstahl
Wittlich (ots)
Am 20.03.2026 gegen 13:30 Uhr begab sich ein bisher unbekannter männlicher Täter gemeinsam mit einem Kind in ein Geschäft in der Burgstraße in Wittlich.
Hier ließ sich der Mann mehrere Schmuckstücke vom Verkäufer zeigen und verwickelte ihn in ein Verkaufsgespräch.
Im weiteren Verlauf verließ der Mann mit seinem Kind den Laden unter dem Vorwand seinen Ausweis zur Absicherung des Kaufs holen zu müssen.
Der Mann kehrte nicht zurück, stattdessen musste er Verkäufer feststellen, dass der Mann einige Schmucktücke entwendet hatte.
Die genaue Schadenshöhe konnte bisher nicht beziffert werden.
Der Sachverhalt und der Tatort wurden durch die Beamten und Beamtinnen der Polizeiinspektion Wittlich aufgenommen und Spuren gesichert.
Jegliche weiteren Hinweise zur Tat oder den möglichen Tätern werden an die Polizeiinspektion Wittlich unter 06571 9260 oder unter piwittlich@polizei.rlp.de erbeten.
Rückfragen bitte an:
POLIZEIPRÄSIDIUM TRIER
Polizeiinspektion Wittlich
Schlossstraße 28
54516 Wittlich
Telefon 06571/9260
Telefax 06571/926150
piwittlich@polizei.rlp.de
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