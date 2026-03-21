Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Trickdiebstahl

Wittlich (ots)

Am 20.03.2026 gegen 13:30 Uhr begab sich ein bisher unbekannter männlicher Täter gemeinsam mit einem Kind in ein Geschäft in der Burgstraße in Wittlich.

Hier ließ sich der Mann mehrere Schmuckstücke vom Verkäufer zeigen und verwickelte ihn in ein Verkaufsgespräch.

Im weiteren Verlauf verließ der Mann mit seinem Kind den Laden unter dem Vorwand seinen Ausweis zur Absicherung des Kaufs holen zu müssen.

Der Mann kehrte nicht zurück, stattdessen musste er Verkäufer feststellen, dass der Mann einige Schmucktücke entwendet hatte.

Die genaue Schadenshöhe konnte bisher nicht beziffert werden.

Der Sachverhalt und der Tatort wurden durch die Beamten und Beamtinnen der Polizeiinspektion Wittlich aufgenommen und Spuren gesichert.

Jegliche weiteren Hinweise zur Tat oder den möglichen Tätern werden an die Polizeiinspektion Wittlich unter 06571 9260 oder unter piwittlich@polizei.rlp.de erbeten.

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