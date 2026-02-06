Zollfahndungsamt Hannover

ZOLL-H: ZOLL deckt illegale Zigarettenfabrik auf

Komplette Produktionsanlage, 40 Mio. Zigaretten, Tabak und Vormaterialien sichergestellt, Steuerschaden mehr als 8 Millionen Euro

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Hannover (ots)

Hannover/Kalbe (Milde) - Eine illegal betriebene Zigarettenherstellungsfabrik, ersten Schätzungen zufolge mehr als 30 Millionen unversteuerte Zigaretten, mehrere Tonnen Tabak sowie Vormaterialien wie Filter und Verpackungen beschlagnahmten Einsatzkräfte des Zollfahndungsamtes Hannover am 06. Februar 2026 in einer Halle in Kalbe (Milde) im Altmarkkreis Salzwedel.

Dem Zugriff vorausgegangen war die Zollkontrolle eines LKWs auf der A2 am frühen Freitagmorgen bei Auetal durch eine Kontrolleinheit des Hauptzollamtes Bielefeld, bei der bereits rund 12 Millionen Zigaretten beschlagnahmt wurden.

Der Steuerschaden für die -mutmaßlich gefälschten- Zigaretten liegt bei mehr als 8 Millionen Euro.

Bei den Maßnahmen am Freitag sind mehr als 70 Kräfte vor Ort im Einsatz. Unterstützt werden die Zollfahnder durch Spezialeinheiten des Zolls, Kräfte des Hauptzollamtes Magdeburg sowie der Bereitschaftspolizei Sachsen-Anhalt.

Die weiteren Ermittlungen werden durch das Zollfahndungsamt Hannover im Auftrag der Staatsanwaltschaft Bielefeld (Schwerpunktabteilung für besonders umfangreiche Wirtschaftsstrafsachen und herausgehobener Verfahren der organisierten Kriminalität) geführt und dauern noch an.

Weitere Informationen und nähere Einzelheiten werden in der kommenden Woche veröffentlicht.

Original-Content von: Zollfahndungsamt Hannover, übermittelt durch news aktuell