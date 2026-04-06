Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Kreis Recklinghausen/ Bottrop: Polizei bittet nach Einbrüchen um Hinweise

Recklinghausen (ots)

Gladbeck:

Am Donnerstag (2. April) brachen bislang unbekannte Täter in ein Autohaus an der Helmutstraße ein. Eine Videoüberwachung zeigt, wie fünf junge Männer die Fensterscheibe eines Büros mit einem Stein einwarfen. Anschließend flüchteten sie zunächst. Vier von ihnen kamen kurze Zeit später zurück, verschafften sich Zugang zum Objekt und durchsuchten das Büro. Als eine Alarmanlage auslöste, ergriffen die Männer erneut die Flucht. Sie waren mit einem hellen Kombi, der vermutlich mit Werbung foliert war, unterwegs. Ob etwas entwendet wurde, ist unklar. Die Männer waren schlank und werden auf 16-20 Jahre alt geschätzt. Weiter können sie wie folgt beschrieben werden:

1. Person: - dunkle Haare - schwarze Hose - schwarzer Pulli - schwarze Cappy - weiße Sneaker

2. Person: - schwarze Jacke mit weißem Print (Hugo Boss) - Grau/ weiße Jogginghose mit einem dunklen Streifen an der Seite - helle Schuhe

3. Person: - weiße Jacke/ Oberteil - schwarze Hose

4. Person: - schwarzes Oberteil - helle Jeans

5. Person: - schwarze Hose -schwarzer Pulli - weißes längeres Hemd unter dem Pulli - schwarze Haare (evtl. lockig)

Recklinghausen:

Nach einem Einbruch in ein Firmengebäude bittet die Polizei um Zeugenhinweise. In der Zeit von Donnerstag (2. April, 18:30 Uhr) bis Freitag (3. April, 10:45 Uhr) gelangten bislang unbekannte Täter vermutlich über die Haustür in das Objekt am Beisinger Weg. Im Inneren hebelten sie Türen zu den Räumlichkeiten fünf verschiedener Firmen auf und durchsuchten sie. Unter anderem mit Laptops und anderen elektronischen Geräten konnten sie unerkannt flüchten.

Marl:

Am späten Freitagabend (3. April, 22:20 Uhr) hebelten Unbekannte die Terassentür eines Einfamilienhauses auf. Sie durchsuchten das Objekt und trafen im Schlafzimmer auf den Anwohner. Daraufhin ergriffen sie die Flucht. Weil die Unbekannten den Anwohner mit einer Taschenlampe blendeten, liegt aktuell keine Täterbeschreibung vor. Ob etwas entwendet wurde, ist noch unklar. Das Wohnhaus steht an der Hülsstraße.

Bottrop:

Am frühen Samstagmorgen kam es an der Brakerstraße zu einem Einbruch in eine Firma für Autohandel. Nach bisherigen Erkenntnissen verschafften sich die Unbekannten Zutritt zu dem Gelände und brachen daraufhin die Tür eines Büros auf. Aus dem Büro nahmen sie Fahrzeugschlüssel mit und entwendeten damit zwei MAN Transporter. An den Fahrzeugen waren Kennzeichen aus Köln und Wetzlar angebracht. Weiterhin verschafften sich die Täter Zugang zu einer Fahrzeughalle und entwendeten zwei Kennzeichen. Die Täter hielten sich vermutlich in der Zeit von 04:30 Uhr bis 05:30 Uhr auf dem Gelände auf. Eine Videoüberwachung zeigt zwei dunkel gekleidete Personen.

Bislang unbekannte Täter drückten ein Oberlicht eines Kiosks an der Horster Straße auf und verschafften sich so Zutritt in den Verkaufsraum. Sie nahmen Zigarettenstangen, Bargeld und Briefmarkenblöcke mit und flüchteten über den Einstiegsweg. Der Kiosk verfügt über eine Videoüberwachung, die die Täter am Sonntagmorgen um 04:33 Uhr aufzeichnete.

Personenbeschreibung:

- augenscheinlich männlich - schlanke Statur - bekleidet mit dunkler Jacke mit Kapuze, die Kapuze auf dem Kopf - Sportschuhe - Handschuhe

Dorsten:

Zwischen Freitagmittag und Samstagvormittag (10:40 Uhr) gelangten Unbekannte in einer Schule an der Straße "Kleiner Ring". Dazu warfen sie das Fenster des Lehrerzimmers ein. Sie durchsuchten mehrere Schränke und flüchteten offenbar ohne Diebesgut.

Castrop-Rauxel: Nach einem Einbruch an der Bahnhofstraße bittet die Polizei um Zeugenhinweise. Am Samstag klingelte es gegen 12:40 Uhr mehrfach an der Wohnungstür einer Frau, die sich gerade um ihr Kind kümmerte. Kurz darauf hörte die Anwohnerin verdächtige Geräusche aus ihrem Wohnzimmer. Als sie nachschaute, traf sie auf eine mutmaßliche Einbrecherin, die sofort die Flucht ergriff. Die Unbekannte hatte die Tür zur Wohnung vermutlich aufgehebelt. Nach ersten Erkenntnissen wurde nichts entwendet. Personenbeschreibung:

- ca. 1,60 Meter - dunkle lange Strickjacke - dunkles Kopftuch oder lange dunkle Haare

In der Zeit von Samstag (14:00 Uhr) bis Sonntag (11:00 Uhr) hebelten Unbekannte das Kellerfenster eines Einfamilienhauses auf. Nachdem sie das Wohnhaus durchsuchten, flüchteten sie mit Bargeld und Schmuck über den Einstiegsweg. Das Objekt steht an der Kirchlinder Straße.

Waltrop:

Mit knapp 15 E-Bike-Akkus flüchteten unbekannte Täter aus einer Tiefgarage an der Königsberger Straße. Die Unbekannten hebelten in der Zeit von Samstag- bis Sonntagvormittag eine Tür zur Garage auf und verschafften sich so Zutritt.

Hinweise zu den Vorfällen werden unter der 0800 2361 111 entgegengenommen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell