Polizeipräsidium Recklinghausen
POL-RE: Dorsten: vermisster Senior leider verstorben
Recklinghausen (ots)
Die Vermisstenfahndung nach dem 66-Jährigen aus Dorsten ist beendet. Er wurde leider verstorben aufgefunden. Wir bitten, das Foto des Mannes zu löschen.
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