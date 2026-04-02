POL-RE: Dorsten: vermisster Senior leider verstorben

Recklinghausen (ots) - In der vergangenen Nacht hat es in der Recklinghäuser Innenstadt einen Einbruch in eine Gaststätte gegeben - ein Täter flüchtete im Auto bis nach Herten. Die Polizei nahm vier junge Männer fest. Gegen 03:15 Uhr informierte ein Zeuge die Polizei über einen Einbruch an der Augustinessenstraße. Die Beamtinnen und Beamten konnten in direkter Nähe zur Gaststätte ein geparktes Auto antreffen. ...

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