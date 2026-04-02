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Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Dorsten: vermisster Senior leider verstorben

Recklinghausen (ots)

Die Vermisstenfahndung nach dem 66-Jährigen aus Dorsten ist beendet. Er wurde leider verstorben aufgefunden. Wir bitten, das Foto des Mannes zu löschen.

Rückfragen für Medienschaffende bitte an:

Polizeipräsidium Recklinghausen
Pia Weßing
Telefon: 02361 55 1032
E-Mail: pressestelle.recklinghausen@polizei.nrw.de
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Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell

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