Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Recklinghausen: Einbrecher hatten es auf Werkzeuge abgesehen

Recklinghausen (ots)

Nach einem Einbruch an der Richardstraße bittet die Polizei um Zeugenhinweise. In der vergangenen Nacht verschafften sich bislang unbekannte Täter Zutritt zu einem Firmengelände. Nach bisherigen Ermittlungen brachen sie ein Zufahrtstor auf, gelangten so auf das Gelände und verschafften sich anschließend Zugang zu einer Lagerhalle. Die Unbekannten nahmen vermutlich hochwertige Werkzeuge und Maschinen mit und legten sämtliche weitere Werkzeuge (unter anderem Kettensägen, Nass- und Trockensauger und Winkelschleifer) zum Abtransport bereit.

Wie die Täter das Diebesgut transportierten, ist aktuell noch nicht abschließend geklärt. Sie konnten unerkannt flüchten.

Zeugenhinweise werden unter der 0800 2361 111 entgegengenommen.

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