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Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Marl: Zeugen nach sexueller Belästigung gesucht

Recklinghausen (ots)

Eine 64-Jährige aus Marl ist am Sonntagnachmittag einen Exhibitionisten begegnet. Die Marlerin war gegen 13:30 Uhr zu Fuß an der Merkurstraße unterwegs. Plötzlich wurde sie von einem Mann, der auf der anderen Straßenseite stand, angesprochen. Der Unbekannte soll sein Geschlechtsteil aus seiner Hose geholt und an diesem manipuliert haben. Dabei lief er auf die 64-Jährige zu. Die Marlerin konnte flüchten. Sie meldete den Vorfall auf einer Polizeiwache. Der Mann war ca. 20-25 Jahre alt und zwischen 1,70 Meter und 1,80 Meter groß.

Unter der 0800 2361 111 nimmt die Polizei Hinweise entgegen.

Rückfragen für Medienschaffende bitte an:

Polizeipräsidium Recklinghausen
Pia Weßing
Telefon: 02361 55 1032
E-Mail: pressestelle.recklinghausen@polizei.nrw.de
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Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell

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