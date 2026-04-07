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Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Gladbeck: Unbekannter belästigt Frau

Recklinghausen (ots)

Nach einer sexuellen Belästigung am Montagnachmittag hofft die Polizei auf Zeugenhinweise. Gegen 17:30 Uhr war eine 26-Jährige aus Gladbeck mit ihrem Hund an der Kiebitzheidestraße spazieren. Dort wurde sie auf einen Mann aufmerksam, der ihr offenbar hinterherlief. Deshalb stellte die Gladbeckerin sich zur Seite und wollte abwarten, bis der Mann an ihr vorbeiläuft. Sie wendete ihm den Rücken zu. Der Unbekannte fasste sie an ihr Gesäß und von hinten an den Brustbereich. Die junge Frau riss sich los und schrie den Mann lautstark an. Daraufhin flüchtete er. Die 26-Jährige ging anschließend zu einer Polizeiwache und zeigte den Vorfall an.

Personenbeschreibung:

Ca. 30 Jahre alt, ca. 1,75 Meter - schlank - dunkel gelocktes Haar - gebrochenes deutsch - Sonnenbrille - dunkle Daunenjacke - dunkle Jeans

Hinweise werden unter der 0800 2361 111 entgegengenommen.

Rückfragen für Medienschaffende bitte an:

Polizeipräsidium Recklinghausen
Pia Weßing
Telefon: 02361 55 1032
E-Mail: pressestelle.recklinghausen@polizei.nrw.de
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Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell

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